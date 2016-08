VG Notícias Inauguração da "Central de Apoio" campanha Lucimar Campos

A Coligação “Pra Avançar e Melhorar”, encabeçada pela prefeita Lucimar Campos (DEM), composta por 13 siglas partidárias, inaugurou na noite desta quinta-feira (25.08), a “Central de Apoio” de sua campanha, na avenida Júlio Campos, 3033.

Em seu discurso, a democrata, candidata à reeleição, contou que foi “colocada na parede” por seus filhos para desistir da reeleição, mas por Várzea Grande, com jeito de mãe, conversou com os filhos e fez com que eles entendessem a importância de ficar à frente da Prefeitura de Várzea Grande, para dar continuidade ao trabalho que começou há um ano.

“A minha família não queria que eu fosse mais a prefeita de vocês. Os meus filhos me puseram até na parede para eu escolher eles ou a cidade. Mais depois fui conversando com aquela expressão, que nós, mães, mulheres e avós temos, e mostrando que ainda é hora de nós fazermos mais por Várzea Grande”, contou.

Lucimar Campos criticou a oposição sem citar nomes, apenas se referindo como “o lado de lá”. Para ela, “o lado de lá não fala a verdade, o lado de lá, fala o que não deve, lá não se fizeram nada não tem o que mostrar, que o lado de lá fiquem pra lá, lá nós não temos confiança”, enfatizou a democrata, afirmando que hoje está mais preparada e confiante para continuar o trabalho à frente da Prefeitura.

Ela destacou que a eleição não está ganha, lembrou há quatro anos foi candidata e pediu aos correligionários, aos vereadores da coligação, que não “abaixem a guarda e se unam em favor de Várzea Grande”.

A democrata prometeu mais escolas com ensino profissionalizante e integral, lembrou que o município está adimplente, que a Caixa Econômica deu mais R$ 18 milhões ao PAC, e disse que ela e Hazama não podem administrar sozinhos, que precisam eleger os vereadores da coligação, destacando que tem mais de 150 bons candidatos a vereador. E por fim, fez uma homenagem a ex-prefeita Sarita Baracat (PMDB), que sempre foi oposição aos Campos em Várzea Grande, mas nestas eleições apoia a reeleição de Lucimar.

Já o ex-senador Jaime Campos (DEM), disse que o voto é instrumento de cidadania, que precisa ser valorizado e que Lucimar Campos é a melhor opção para Várzea Grande.

“Precisamos do voto porque não tem eleição ganha. Sem skol, sem Itaipava, sem churrasco, mas com calor humano vamos eleger 17 vereadores e vai sobrar quatro para o outro lado”, alfinetou o ex-senador que elencou as ações realizadas na gestão da esposa Lucimar Campos.

O evento foi concorrido e contou com a participação dos deputados estaduais, Eduardo Botelho (PSB), Gilmar Fabris (PSD), o ex-deputado federal Júlio Campos, ex-deputado estadual Joaquim Sucena, a família Campos, vereadores, servidores públicos e secretários do município.