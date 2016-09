A juíza da 20ª Zona Eleitoral, Ester Belém Nunes, deferiu pedido da coligação “Mudança com Segurança”, encabeçada pelo candidato a prefeito de Várzea Grande Pery Taborelli (PSC) e determinou que o Instituto Voice Pesquisa disponibilize todos os dados da pesquisa feita no município à Coligação.

“Assim, hei por bem em DEFERIR o requerimento da Coligação Mudança Com Segurança para determinar que a VOICE PESQUISAS E COMUNICAÇÃO LTDA ME disponibilize todos os dados da pesquisa, compreendidos como aqueles indicados no art. 13 da Resolução TSE 43.453/2015, bem como o modelo do questionário aplicado e o relatório entregue ao solicitante da pesquisa” diz decisão.

Conforme consta no requerimento da Coligação, a pesquisa divulgada pela VOICE PESQUISAS E COMUNICAÇÃO LTDA ME revela grande desproporção entre a última pesquisa realizada no município, feita pelo Instituto Mark. Além de, segundo a coligação, não ter divulgado, de forma clara, todas as informações que permeiam a realização da pesquisa.

“A Resolução TSE 43.453/2015, em seu art. 13, permite ao Ministério Público Eleitoral, os candidatos, os partidos políticos e as coligações o acesso ao sistema interno de controle, à verificação e à fiscalização de coleta de dados das entidades e das empresas que divulgarem pesquisas de opinião relativas aos candidatos e às eleições, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos entrevistados. A propósito, o Ministério Público Eleitoral ponderou pelo acesso aos dados da pesquisa, ao relatório entregue ao solicitante e o modelo do questionário aplicado” diz trecho da decisão.

A pesquisa questionada é a registrada na Justiça Eleitoral sob número MT - 09162/2016, e que aponta, na modalidade estimulada, em que é oferecida aos entrevistados uma relação com os nomes dos candidatos, a candidata à reeleição, prefeita Lucimar Campos (DEM) com 54,6% das intenções de voto, seguida por Taborelli, com 16,6%. Ainda, a pesquisa aponta Taborelli é o candidato mais rejeitado pelos eleitores do município.