Reprodução

O candidato a prefeito de Cuiabá, Julier Sebastião (PDT) chamou o deputado e também candidato a prefeito, Emanuel Pinheiro (PDMB), de debochado ao se aposentar com 32 anos e receber quase R$ 120 mil do Poder Público, somando aposentadoria e proventos como deputado estadual. As declarações do candidato ocorreram durante o debate eleitoral realizado nesta segunda-feira (29.08) na TV Record.

Durante o debate, Julier perguntou ao Emanuel sobre como ele se sente tendo se aposentado aos 32 anos, e a opinião do parlamentar sobre a mudança na idade mínima da aposentadoria do presidente da República, Michel Temer (PMDB). A proposta de Temer prevê que a primeira faixa com idade mínima de 65 anos a partir da aprovação do texto, e a segunda, de 70 anos, para ser aplicada só daqui a 20 anos. Hoje, a idade média das pessoas ao se aposentarem é de 54 anos.

Emanuel fala que Julier está debochando dele e passa a listar projetos para Cuiabá voltado a área de Esporte.

“Debochado é quem se aposentou aos 32 anos. Recebe quase R$ 120 mil do Poder Público, juntando salário, aposentadoria, verba indenizatória, telefone de graça, combustível de graça, carro de graça, isso é ser debochado com o Poder Público. Sabendo que o limite da aposentadoria do Brasil é de R$ 5.189,00”, retrucou Julier.

Pinheiro partiu para o ataque: “Eleitor você me conhece, 28 anos de vida pública julgada pelo voto popular. O nosso candidato que está aqui não conseguiu ficar nem 20 anos como juiz federal que é concurso público, e eu, pelo voto popular estou há 28 anos. Não sou ladrão, nunca roubei. Nunca tive o meu apartamento, a minha residência invadida. Nunca tive o meu escritório ou meu gabinete parlamentar invadido pela Polícia Federal. Nunca respondi nenhum processo na Ararath e nem prejudiquei saneamento de Cuiabá na operação Pacenas. Graças a Deus eu tinha uma vida política de serviços prestados ao Estado de Mato Grosso e este fato que ele se referiu estão comigo Dante de Oliveira, Roberto França, e Luiz Soares, todos de conduta ilibada, honestos e que prestaram grandes serviços para Cuiabá”.