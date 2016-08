Em Mato Grosso, até o momento, 43 candidatos foram considerados inaptos pela Justiça Eleitoral para disputar as eleições deste ano, após pedido de renúncia da candidatura.

Do total, 38 era candidatos ao cargo de vereador, quatro ao cargo de vice-prefeito e um era o candidato a prefeito de Várzea Grande, William Cardoso.

Já os aptos a concorrer o pleito, até o momento dos 10.141 candidatos registrados em todo o Estado, a Justiça deferiu o registro de apenas 252.

Do total de aptos, 240 concorrem ao cargo de vereador, seis de prefeito e seis de vice-prefeitos. Os dados podem ser conferidos no portal oficial do Tribunal Regional Eleitoral, em estatística.