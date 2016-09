Reprodução

O candidato a vereador por Várzea Grande, Caio Cordeiro foi denunciado à Justiça Eleitoral por fazer reunião popular em Templo. A denúncia foi aceita pelo juiz da 58ª Zona eleitoral, José Luiz Lindote.

Conforme consta na decisão, a denúncia foi feita via o sistema “Pardal” e aponta irregularidade em propaganda eleitoral, feita em Templo, pelo candidato.

Em sua decisão, o juiz eleitoral destacou: “diante da vedação expressa no artigo 14, § 2º da Resolução TSE nº 23.457/2015, de propaganda eleitoral em clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada, recebo a notícia encaminhada pela Ouvidoria do TRE-MT”.

O magistrado determinou as seguintes providências: lavratura do Termo de Constatação Inicial, e manifestação do Ministério Público Eleitoral.