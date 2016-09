assessoria

O candidato a prefeito de Nossa Senhora do Livramento, Silmar Souza (PSDB) disse em entrevista ao programa “SBT Comunidade”, que o eleitor precisa buscar referências do seu candidato antes de votar.

Durante a entrevista o tucano discorreu sobre suas posições e propostas de como irá administrar, pelos próximos quatro anos, o município de Livramento de poucos mais de 11 mil habitantes.

Souza garantiu ter projetos capazes para dar continuidade ao desenvolvimento urbano, rural e econômico do município, já alavancados pelo atual prefeito – Carlos Roberto da Costa “Nezinho” (PSDB), com mais educação, mais saúde e mais serviços de infraestrutura.

“Darei continuidade na boa administração do prefeito Nezinho, claro, refazendo e ampliando aquilo que mais vai de encontro e benefício da população”, destacou Souza.

No final da entrevista o candidato declarou ser homem simples, e aconselhou o eleitor para procurar referências do seu candidato antes de depositar seu voto na urna.

“Pretendo mudar para sede do município, se eleito for em outubro. Sou homem simples, basta ver e ouvir o meu jeito de vestir e falar, mas, não me envergonho disso, muito pelo contrário, tenho orgulho por Deus te me oportunizado saúde, caráter e vontade para enfrentar os desafios diários. Preciso do seu voto eleitor livramentense, para ganhar as eleições e depois trabalhar pelos avanços que Livramento precisa. Assim como é ao abrir crediário, busque referências sobre o seu candidato antes de votar”, aconselhou o candidato.