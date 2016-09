Assessoria

O candidato a prefeito de Várzea Grande, Alan da Top Gás (PV), em reunião no bairro Santa Teresinha prometeu trazer melhorias para a comunidade, que segundo ele, está esquecida pelo Poder Público.

“Conheço o bairro Santa Teresinha e sei do sofrimento de todos vocês. A realidade vivida não é satisfatória e sei que posso mudar isso, com trabalho e comprometimento. Peço um voto de confiança de cada de um de vocês. Comigo na prefeitura vamos trazer melhorias para o bairro. Não é impossível, juntos podemos transformar a cidade”, disse Alan.

O presidente da Associação dos Moradores, Robson Nunes, ressaltou aos moradores a importância de conhecer e ouvir os candidatos à Prefeitura, para fazer o voto certo.

“Várzea Grande precisa de mudança e tem como fazer. Com pessoas boas ao nosso lado” disse Robson, ao falar do candidato.

Os moradores relataram que não existe rede de esgoto, as ruas não são asfaltadas, não tem escola, creche para as crianças e nem segurança.

O candidato Alan da Top Gás agradeceu o apoio recebido e, a atenção e carinho com que foi recebido no bairro. “Fico motivado em saber que nos quatro cantos da cidade encontro amigos e várzea-grandenses que sonham com uma nova cidade. Estamos propondo, ao lado de apoiadores, um trabalho sério capaz de colocar Várzea Grande novamente no trilho do desenvolvimento”, agradeceu Alan aos moradores.