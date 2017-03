Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1908 da Mega-Sena sorteadas nessa quarta (01.03), em São Paulo (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 38 milhões. Os números sorteados foram: 04, 10, 13, 23, 27, 57. Pela quina, 95 apostas ganharam R$ 17.555,12. Outras 5.839 apostas levaram R$ 408,02 pela quadra.

QUINA - O concurso 4322 da Quina também acumulou. Os números sorteados foram: 02, 14, 18, 32, 68. O próximo concurso deverá pagar R$ 5 milhões. Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 85 apostas ganhadoras, R$ 5.237,10

Terno - 3 números acertados - 6.844 apostas ganhadoras, R$ 97,80

Duque - 2 números acertados - 156.592 apostas ganhadoras, R$ 2,35

LOTOFÁCIL - O concurso 1480 da Lotofácil também ficou sem ganhadores do prêmio principal. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 4,5 milhões. Os números sorteados foram: 01, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25. Veja o rateio:

15 acertos - Não houve acertador

14 acertos - 285 apostas ganhadoras, R$ 1.759,95

13 acertos - 12.290 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 135.180 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 794.419 apostas ganhadoras, R$ 4,00

LOTOMANIA - Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1740 da Lotomania. Na faixa de zero acertos, também não houve vencedor. As dezenas sorteadas foram: 12, 14, 23, 25, 29, 32, 35, 40, 43, 51, 53, 60, 64, 82, 83, 88, 89, 96, 97, 98. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 25 milhões. Confira o rateio:

20 acertos - Não houve acertador

19 acertos - 16 apostas ganhadoras, R$ 31.929,86

18 acertos - 239 apostas ganhadoras, R$ 1.335,98

17 acertos - 2.323 apostas ganhadoras, R$ 137,45

16 acertos - 14.074 apostas ganhadoras, R$ 22,68

15 acertos - 59.592 apostas ganhadoras, R$ 5,35

0 acertos - Não houve acertador

FEDERAL - A Caixa sorteou ainda os bilhetes do concurso 05158 da Loteria Federal. Os prêmios principais foram:

Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$)

1º - 55924 - 350.000,00

2º - 17159 - 19.000,00

3º - 42679 - 16.000,00

4º - 52963 - 14.000,00

5º - 41963 - 12.012,00