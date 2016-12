A partir desta quarta-feira (28.12), cerca de 400 vendedores ambulantes que trabalham na região Central de Cuiabá não poderão mais ocupar o local.

O secretário adjunto da Secretaria de Ordem Pública, Major Noelson Carlos Silva Dias, informou que desde as seis horas da manhã de hoje, uma equipe da Secretaria de Ordem Pública está de plantão no Centro para impedir o retorno dos ambulantes e que nenhum deles tentou descumprir a determinação judicial.

Major Noelson disse ainda que somente 149 camelôs que vendem produtos alimentícios tem autorização para trabalhar nesta região da cidade e estão regularizados. Esta permissão foi definida em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em 2014.

Sobre a situação dos ambulantes retirados, o secretário disse que foram disponibilizados 80 lugares no Centro Comercial Popular de Cuiabá (CCPC), que fica na região do Porto. Os outros camelôs foram orientados a fazer cadastro na Secretaria Municipal do Trabalho para regularizar a situação.

Como a situação dos camelôs ainda não foi resolvida de forma definitiva, nesta quinta-feira (29.12) será realizada reunião na Secretaria de Ordem Pública entre os ambulantes, membros da atual gestão municipal e a nova equipe que assumirá em 2017 com o objetivot de definir políticas públicas que ajudem a melhorar o trabalho desses vendedores.