O Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG) foi destaque na avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). Considerando-se o conceito médio dos cursos de Graduação divulgado no IGC – Índice Geral de Cursos – o UNIVAG conquistou a melhor nota do Estado, ficando a frente de UFMT, UNIC, IFMT, UNIRONDON, UNEMAT.

“O IGC considera a avaliação de cursos de Graduação, de Mestrado e de Doutorado. Se considerarmos apenas a avaliação da Qualidade dos Cursos de Graduação temos a melhor colocação do Estado entre Universidades e Centros Universitários. Este resultado é fruto do compromisso estratégico do UNIVAG com a excelência educacional, materializado pelo trabalho de nossos professores e colaboradores, bem como pelo comprometimento de nossos alunos”, disse o vice-reitor Flávio Foguel.

Entre 170 cursos avaliados em todo o Brasil, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial ficou em 2° no ranking nacional, sendo também o primeiro colocado no Centro-Oeste e no Estado. Outro curso de destaque é o Tecnologia em Logística, que além de levar a nota máxima, conceito 5, foi considerado o 3° melhor curso do país, disputando com 337 cursos de todo o Brasil, e em Mato Grosso e no Centro-Oeste ficou em 1º lugar.

O curso Publicidade e Propaganda conquistou o conceito 04 e foi considerado pela avaliação o melhor do Estado, o segundo melhor do Centro-Oeste e 8º lugar no ranking nacional, dentre 355 cursos avaliados.

O Curso Superior de Tecnologia em Recursos Humanos e Psicologia destacaram-se em todo o Centro-Oeste, conquistando também conceito 4. O curso de Direito destacou-se, ficando à frente das outras universidades privadas do Estado.

“Os excelentes conceitos conquistados pelos cursos de Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Recursos Humanos, Publicidade e Propaganda e Psicologia, somam-se aos nossos outros 20 cursos com conceitos 4 ou 5”, enfatiza o vice-reitor, Professor Flávio Foguel.

São dois os Indicadores de Qualidade da Educação Superior: Conceito Preliminar de Curso (CPC) e Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC).

Eles mantêm relação direta com o Ciclo Avaliativo do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE).

O CPC leva em consideração o desempenho dos alunos concluintes do curso, a infraestrutura da instituição, a titulação e regime de trabalho dos professores, sendo mensurado em uma escala de 1 a 5. O IGC é a média trienal de todos os cursos de Graduação, Mestrado e Doutorado oferecidos pelas instituições, e também divulgado em uma escala de 1 a 5.

O UNIVAG adotou a filosofia de Educação por Competências, que favorece a inovação educacional e o empreendedorismo. “Nós investimos sistematicamente na capacitação de nosso Corpo Docente e temos a melhor infraestrutura do Estado. Isto somado ao nosso Projeto Educacional Inovador é que nos traz essa posição de destaque”, afirmou o vice-reitor, Professor Flávio Foguel.