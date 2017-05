Redação VG Notícias com UNEMAT

Reprodução Contratação temporária

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) alerta para últimos dias das inscrições nos processos seletivos de provas e títulos para contratação temporária de professor para os câmpus de Cáceres, Colíder e Nova Xavantina. As inscrições serão realizadas por Requerimento de Inscrição nas Secretarias das Faculdades onde as vagas são ofertadas.

Não será cobrada taxa de inscrição no certame. Os salários variam, conforme titulação, de R$ 2.437,03 a R$ 5.605,13 para jornada de trabalho de 20h semanais. Em 20 áreas são ofertados cadastro de reserva e vagas em duas.

Os editais 028, 029 e 031/2017-Unemat, são republicações das vagas não preenchidas nos editais 017, 001 e 011/2017-Unemat respectivamente.

Também serão aceitas inscrições por procurador com poderes especiais e firma reconhecida em Cartório. No ato da inscrição o candidato deverá optar por apenas uma área de conhecimento para a qual deseja concorrer à vaga.

Edital Nº028 - Faculdade de Ciências Agrárias, Biológicas e Sociais Aplicadas, no câmpus Universitário de Nova Xavantina.

Período de Inscrição - até 22 de maio, em dias úteis, das 8h às 11h e das 14h às 17h, na diretoria da Faculdade de Ciências Agrárias, Biológicas e Sociais Aplicadas, à Avenida Professor Dr. Renato Figueiredo Varella, s/nº. Telefone (66)3438.1224/2240.

Edital Nº029 - Faculdade de Ciências Agrárias e Biológicas, no câmpus Universitário de Cáceres.

Período de Inscrição - até 22 de maio, em dias úteis, das 8h às 10h e das 13h às 16h, na sala da Faculdade de Ciências Agrárias e Biológicas, à Avenida São João, s/nº, Bairro Cavalhada. Telefone (65)3221.0551.

Edital Nº031 - Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas, no câmpus Universitário Vale do Teles Pires, em Colíder.

Período de Inscrição - até 24 de maio, em dias úteis, das 14h às 17h, na secretaria da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas (Facet), à Avenida Ivo Carnelos, 393, Setor Leste, Bairro Jardim Universitário, Colíder. Telefone (66)3541.1573/2529.