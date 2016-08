G1

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) publicou nesta quarta-feira (31.08) edital para a realização de concurso público de provas e títulos para 88 cargos na carreira do magistério superior para os câmpus de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop e do Araguaia.

Há vagas abertas para ampla concorrência, PCD e negros. O ingresso de todos os docentes será na Classe A, o regime de trabalho será de Assistente, Adjunto, Auxiliar e a carga horária varia entre dedicação exclusiva, 40 horas e 20 horas.

Para o Câmpus de Várzea Grande, serão oferecidas cinco vagas nas áreas de Engenharia de Minas, Engenharia Civil, Engenharia de Transportes, Sistemas de Computação/Hardware, Arquitetura de Sistema de Computação e Engenharia Elétrica/Circuitos Eletrônicos.

De acordo com o edital, o concurso será composto por uma prova escrita, uma prova didática e a avaliação de títulos.

Campus: Mais de 300 acadêmicos aguardam a entrega do campus em Várzea Grande. Eles estão em “salas emprestadas” desde setembro de 2014, período em que as obras estavam previstas para serem finalizadas. Os cursos oferecidos no novo campus são de engenharia de computação, de minas, de química, de transporte e de controle e automação.