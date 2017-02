A Secretaria de Estado de Gestão, por meio da Escola de Governo, informou nessa terça-feira (15.02) que a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) realiza processo seletivo para graduação em Ensino à Distância em Administração Pública.

De acordo com pasta, será permitiram que, de um total de 250 vagas, 25% sejam destinadas a servidores públicos do Estado. As inscrições encerram-se no próximo dia 16.

O curso terá duração de quatro anos e tem o objetivo de formar bacharéis em administração pública. A área de atuação é a gestão da administração pública federal, estadual e municipal, empresas privadas e organizações não governamentais. As vagas são destinadas aos municípios de Cuiabá, Água Boa, Lucas do Rio Verde e Primavera do Leste.

A Educação a Distância na UFMT é concebida como uma forma de fazer educação e de democratizar o conhecimento, com práticas de formação mediadas e midiatizadas por seres humanos e recursos tecnológicos.

Para se inscrever acesse o site http://www.ufmt.br/ingressoead2017/