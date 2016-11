O TRT de Mato Grosso deverá receber no ano que vem R$ 941 mil reais para execução de duas obras de engenharia no estado. O recurso, que deve constar na Lei Orçamentária Anual de 2017, ainda em discussão no Congresso Nacional, é resultado de uma emenda parlamentar individual do deputado federal Valtenir Pereira.

Conforme ofício encaminhado ao Tribunal, o parlamentar informou a destinação de R$ 741 mil reais para a continuidade das obras de readequação do prédio da Corte, iniciadas em 2015, bem como outros R$ 200 mil reais para a elaboração do projeto de um novo Fórum Trabalhista em Lucas do Rio Verde, interior do estado. A Vara do Trabalho do município é, atualmente, a maior do estado em número de novos processos, recebendo, em média, 2,5 mil novas ações por ano, quase o dobro do verificado nas unidades da região metropolitana de Cuiabá, que inclui a Capital e a cidade vizinha de Várzea Grande.

A presidente do Tribunal, desembargadora Beatriz Theodoro, em agradecimento ao deputado, destacou que o aporte dos recursos será imprescindível para uma melhor prestação de serviços ao cidadão mato-grossense, “amenizando, sobretudo, o impacto dos cortes orçamentários que atingiram duramente a Justiça do Trabalho”.