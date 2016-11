Jana Pessôa/Setas-MT

Trinta municípios mato-grossenses recebem nessa sexta-feira (25.11) o “Selo Unicef Município Aprovado – Edição 2013/2016”. Em todo país, apenas 191 cidades conquistaram o título, que representa a capacidade de articulação para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente. A entrega da honraria acontece no Salão Nobre Cloves Vettorato, Palácio Paiàguás, às 16 horas.

Antes da cerimônia de entrega dos selos, os gestores estaduais e municipais, conselheiros estaduais e municipais de direitos da criança e do adolescente, representantes do Ministério Público, Poder Judiciário e sociedade civil discutem os avanços e desafios da infância no Estado. O diálogo compõe a programação do Seminário “Avanços e Perspectivas do Direito da Infância e Adolescência no Mato Grosso”, realizado das 08 às 15h30 dessa sexta-feira também no salão Cloves Vettorato.

Já a entrega do selo ocorre às 16h, após o seminário. Os municípios aprovados são: Cuiabá, Sinop, Cáceres, Campo Verde, Primavera do Leste, Tangará da Serra, Alta Floresta, Alto Taquari, Arenápolis, Barra do Bugres, Cláudia, Glória D’Oeste, Ipiranga do Norte, Marcelândia, Matupá, Nobres, Pedra Preta, Pontes e Lacerda, Porto dos Gaúchos, Querência, São José do Rio Claro, Apiacás e São Félix do Araguaia.

Selo Unicef

Representa uma iniciativa para melhorar as condições de vida das crianças e adolescentes no Semiárido Nordestino e na Amazônia Legal Brasileira, áreas que concentram o maior número de jovens em situação de vulnerabilidade social, como por exemplo, vítimas de violência, exploração de mão de obra infantil, entre outros temas importantes.

A ação contribui para que os estados alcancem os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), relacionados à população de até 17 anos, reduza as disparidades regionais e avance na universalização dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta metodologia pretende contribuir na construção de um caminho para as transformações sociais.