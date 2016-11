O Fundo das Nações Unidas Para Infância (Unicef) entregou, nessa sexta-feira (25.11), selos de melhorias nos indicadores infantis a 30 municípios de Mato Grosso. As cidades que ganharam os selos avançaram em melhorias nos indicadores da Infância e do Adolescente.

O Unicef certifica, a cada quatro anos, municípios que tenham boas práticas com a garantia dos direitos da criança e do adolescente, mostrando que o trabalho desenvolvido naquela localidade traz benefícios para a população menor de idade e premiando o trabalho de cada uma dessas gestões com as ações desenvolvidas. Na edição passada, nove municípios de Mato Grosso receberam o selo.

Selo Unicef - O Selo Unicef Município Aprovado é uma certificação internacional concedida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) que reconhece avanços reais e positivos na vida de crianças e adolescentes, valorizando o esforço de municípios em ampliar e melhorar políticas públicas que promovam, protejam e realizem direitos de crianças e de adolescentes.

Na primeira edição do Selo, ocorrida entre 2009 e 2012, pouco mais de 550 municípios aderiram à iniciativa. Em 2013, 611 municípios da Amazônia aceitaram o convite para participar da segunda edição. Este resultado foi conseguido graças a uma forte articulação e apoio dos governos estaduais e parceiros privados e da sociedade civil. Nos últimos quatro anos, os municípios desenvolveram dezenas de atividades de mobilização.

Ao todo, 294 municípios realizaram o 1º e o 2º Fóruns Comunitários, etapas obrigatórias da iniciativa, além de outras atividades de participação social e de gestão. Em Mato Grosso, 90 municípios se inscreveram na iniciativa e 30 deles receberão a certificação.

Os municípios que receberam forma, Acorizal, Alta Floresta, Alto Taquari, Apiacás, Arenápolis Barra do Bugres, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Campo Verde

Cláudia, Comodoro, Cuiabá, Glória D'Oeste, Ipiranga do Norte, Jangada, Marcelândia, Matupá, Nobres, Nortelândia, Paranaíta, Pedra Preta, Pontes e Lacerda, Porto dos Gaúchos ,Primavera do Leste, Querência, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia ,São José do Rio Claro Sinop e Tangará da Serra. (Com Gcom).