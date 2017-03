Depois de passar boa parte desse sábado (04.03) interrompido, o tráfego na BR-163, no sudoeste do Pará, está liberado, funcionando no sistema Pare e Siga. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), hoje o tráfego de carretas fluiu no sentido sul, em direção a Mato Grosso. As carretas que trafegam no sentido norte, com destino a Miritituba, foram liberadas durante a noite.

Ao longo do dia, o tráfego chegou a ser interrompido na rodovia nos dois sentidos, para a realização de serviços nos pontos que necessitaram de intervenção após a passagem das carretas carregadas. Depois das chuvas que atingiram a região e dos reparos, os caminhões foram liberados no sentido sul.

O tráfego nesse trecho vai continuar no sistema Pare e Siga, sob a coordenação da Polícia Rodoviária Federal e do Exército.

A BR-163, conhecida como Rodovia Cuiabá-Santarém, é a principal ligação entre a maior região produtora de grãos do país, em Mato Grosso, e os portos da Região Norte, principalmente em Miritituba e Santarém, no Pará.

Há duas semanas, por causa das chuvas intensas na região e do aumento do tráfego de caminhões carregados, vários pontos de atoleiros se formaram em um trecho de 47 quilômetros (km), localizado entre as comunidades de Santa Luzia e Bela Vista do Caracol. A fila de caminhões chegou a ocupar mais de 50 km.