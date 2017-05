Secom/VG

O tradicional desfile Cívico e Militar em comemoração aos 150 anos de Várzea Grande, reuniu mais de 30 mil pessoas na tarde dessa segunda-feira (15.05) na Avenida Couto Magalhães.

Do palanque oficial, a prefeita Lucimar Campos (DEM) acompanhou todo desfile dos alunos das escolas municipais que saudaram a cidade em uma homenagem aos que chegaram e permanecem até os dias atuais contribuindo para uma Várzea Grande melhor para se viver.

“Destaco a emoção de ver a tradição do desfile sendo resgatada e valorizada a Terra de Couto Magalhães. O público ficou encantado com as apresentações ocorridas na extensão da Avenida no dia do Aniversário da Cidade. O espetáculo iniciado com o helicóptero da CIOPAER prendeu atenção de todos participantes. A oportunidade da participação de nossas crianças da rede municipal de ensino contribuiu para a dignidade e autoestima e acima de tudo deram um show dos princípios do civismo. Quero exaltar o trabalho em equipe da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer que se empenhou para proporcionar este espetáculo e dar a oportunidade à população em conhecer um pouco mais a História dos 150 anos de Várzea Grande”, frisa a prefeita.

Segundo o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidelis, o tema abordado no desfile, denominado ‘Filhos da Terra’, resgatou o sentido e o valor desse marco histórico-cultural e o resgate das tradições. Sendo que cada ala desfilava a história, a tradição, a fé e cultura da população várzea-grandense.

Fidelis acrescenta ainda que o sesquicentenário marcará este novo momento que Várzea Grande está vivendo se consolidando como uma cidade acolhedora de futuro próspero. “A atual administração vem reconstruindo e resgatando a 2ª maior cidade de Mato Grosso e a transformará na cidade que queremos, a do desenvolvimento, das oportunidades e da geração de emprego e renda. O que não é diferente na área educacional, onde aos poucos estamos planejando a educação para os próximos 20 anos com infraestrutura adequada e recursos humanos capacitados”, frisou.

No evento, representando o governador de Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB),o vice-governador, Carlos Henrique Fávaro (PSD) acompanhou o desfile ao lado da prefeita Lucimar Campos e falou sobre os desafios a serem superados neste momento de reconstrução da cidade de Várzea Grande. “Afianço a parceria do governo do Estado nos propósitos da cidade em alavancar o seu crescimento econômico e social. Para a infraestrutura várias ações de recuperação de importantes vias do município estão em andamento, sendo a maior obra de parceria a duplicação da Avenida Filinto Müller que dará ao município um novo corredor comercial, além da mobilidade urbana e a mudança visual da paisagem à altura que merece Várzea Grande. Um município pujante e forte no cenário mato-grossense”, sublinha.

No local estavam presentes, estudantes, bandas marciais, Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Exército, grupos assistenciais, escolas privadas, servidores municipais, Instituto Jaiminho, Clube Esportivo Operário, entre outras instituições interagindo com público presente e autoridades. O evento Cívico e Militar contou com o envolvimento de todas as Secretarias Municipais.