TRT/MT

Por meio do programa Trabalho Seguro, uma parceria da Justiça do Trabalho, Amatra23 e Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil, foi realizada nesta quarta-feira (08.02) palestra sobre prevenção a acidentes de trabalho para os trabalhadores de uma fábrica de pré-moldados, em Várzea Grande. As orientações foram dadas pela juíza do trabalho Leda Borges, que mostrou como evitar acidentes, as consequências e os direitos e deveres de empregados e empregadores.

A magistrada enfatizou a importância de se utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a atenção durante o trabalho, além de mostrar imagens e vídeos para exemplificar como pequenos descuidos podem ser fatais. Durante o evento também foram abordados os tipos de acidentes mais frequentes e a importância do descanso entre as jornadas de trabalho.

De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT/MT), o evento é essencial para a conscientização dos trabalhadores, segundo o técnico de segurança do trabalho da empresa, João Henrique Servalho, que ressaltou a dificuldade de convencer aos envolvidos sobre a importância do uso de EPIs. “É muito bom que a Justiça do Trabalho venha e nos ajude nesse trabalho de conscientização. Uma pessoa de fora consegue mais atenção deles e ajuda a evitar acidentes”, afirmou.

Desde o início de 2015 uma série de palestras está ministrada pelo Getrin nos maiores canteiros de obras em Cuiabá e diversas cidades do interior de Mato Grosso para difundir a ideia do trabalho seguro e prevenção de acidentes.