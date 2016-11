Montagem VG Notícias

O desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Marcos Machado, negou habeas corpus ao ex- servidor da Câmara de Várzea Grande, Fábio Antônio Pinto, e também ao empresário Clair Correa, apontados como operadores do esquema de fraudes em inspeção veicular em Várzea Grande, Cuiabá e Livramento.

Fábio Antônio e Clair Correa foram presos no último dia 10, juntamente com outras 13 pessoas, em decorrência da Operação Hidra de Lerna deflagrada pela Polícia Judiciária Civil (PJC) que apura fraudes em vistoria veicular em agências do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran).

A defesa do ex-servidor da Câmara alegou que não havia elementos “suficientes para a imputação” do crime supostamente praticado por Fábio, como também inexistiriam os pressupostos da prisão preventiva dele.

“O paciente possui profissão definida e residência determinada, tendo condições pessoais para aguardar a definição de sua sentença em liberdade ou mediante aplicação de medidas cautelares alternativas”, diz trecho do processo.

Porém, em decisão proferida na segunda-feira (21.11), o desembargador Marcos Machado, apontou que Fábio era chefe de uma organização criminosa, juntamente com sua esposa Samira Aparecida Mendonça de Barros (servidora do Detran/MT), com atuação no âmbito do Detran/MT, para a obtenção de “vantagens espúrias cometendo crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de informações”.

O paciente, na companhia de sua conjugue SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS, seria um dos líderes da primeira organização criminosa e responsável pela “captação de clientes” interessados em fraudar documentos de veículos, conforme se extrai da representação da prisão preventiva”, diz trecho extraído da decisão.

Conforme o magistrado, a função de liderança do ex-servidor no esquema criminoso voltado às praticas de corrupção passiva, corrupção ativa, falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de informações evidencia maior gravidade da conduta, por induzir planejamento das ações e coordenação dos demais integrantes.

“Logo, os predicados pessoais não autorizam, em análise perfunctória, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas”, diz outro trecho extraído da decisão do desembargador indeferindo o HC de Fábio.

Importante destacar que Fábio Antônio Pinto era assessor de gabinete do vereador João Tertuliano – o Joãozito (DEM), mas após deflagração da Operação Hidra de Lerna, ele acabou sendo exonerado do cargo.

Clair Correa – O desembargador Marcos Machado negou também o pedido de habeas corpus do empresário Clair Correa, proprietário da empresa Master Despachante, localizado no bairro Ipase em Várzea Grande.

Em sua defesa, os advogados do empresário apontaram que inexistiriam os pressupostos da prisão preventiva dele, e que Clair é réu primário, tem bons antecedentes, endereço certo, “trabalho lícito e em liberdade poderá dar continuidade na sua relação de emprego de ajudar no sustento de seus filhos”.

Em decisão proferida nesta terça-feira (22.11), não acolheu os argumentos apresentados pela defesa, e indeferiu o pedido de liberdade do empresário.