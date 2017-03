Fábio Sérgio Vitor

A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) denegou a ordem em habeas corpus e manteve a prisão preventiva do empresário Fábio Sérgio Vitor. Segundo consta nos autos, Fábio é acusado de ter tentado matar um funcionário no intuito de receber indenização de seguro milionário contratado em seu nome.

De acordo com a decisão da Câmara, a manutenção da prisão preventiva é extremamente necessária, pois “a gravidade concreta da sua conduta delitiva que retrata periculosidade em decorrência do modus operandi audaz e gravoso supostamente empregado por ele, que, em tese, teria contratado um seguro milionário em favor de um funcionário e, posteriormente, planejado ceifar a vida dele para se beneficiar da apólice cuja beneficiária majoritária era sua esposa, situações, essas, indicadoras da necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública”.

Segundo consta nos autos, Fábio teria contratado um seguro milionário em nome de um funcionário, no qual o maior beneficiário da indenização paga pelo seguro seria sua esposa. Ainda conforme a denúncia, o acusado teria engendrado o homicídio do funcionário de forma premeditada.

Ele e a mulher dele pretendiam receber parte do seguro avaliado em R$ 2 milhões. A vítima, Paulo Sander Alves, foi morta a tiros em fevereiro de 2016.

O fato ocorreu no município de Rondonópolis (a 218 km de Cuiabá).