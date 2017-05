Reprodução/Facebook

O Projeto “Territórios da Arte”, da Universidade Federal Fluminense (UFF) em parceria com a Fundação Nacional de Artes (Funarte) que tem a proposta de mapear a cartografia da arte e da cultura popular nas diversas regiões do país, em busca de contribuir para um maior entendimento do campo cultural e artístico nacional, terá início em Cuiabá, no dia (18.05), no Cine Teatro. O evento que recebe apoio da Secretaria de Estado de Cultura, segue com atividades diárias até 20 de maio.

Segundo a assessoria, a partir desta primeira cidade escolhida, a proposta é interagir com representantes de diversas vertentes culturais e artísticas da região Centro-Oeste, delineando um mapa local. Haverá ainda uma série de seminários, permeados por outras atividades, os quais permitirão a reflexão sobre memórias, direitos autorais, construção de identidade, entre outros temas.

Além de promover o diálogo, estes momentos também servirão para construir um mapa que servirá como instrumento de política cultural, como cartografia social e como registro, tornando Cuiabá e suas interseções com as demais localidades o primeiro grande conjunto de conhecimento cultural e artístico do Territórios da Arte.

Entre os representantes locais, destacam-se como articuladores Maria Thereza Azevedo, do Coletivo À Deriva, cineasta, artista plástica e professora da UFMP; Carolina Barros, música e produtora cultural; Naine Terena, que traz a visão das etnias e cenários indígenas; Carlos Ferreira, dramaturgo, ator e ativista de cultura popular; Jeff Rosa, do grupo Flor Ribeirinha, que contribui com a visão sobre a cultura popular; Seu Toti, mestre e Rei da dança do Congo, representando os quilombolas; Maria Irigaray, que trabalha com a preservação do centro histórico; O encontro de artistas O Levante, que contribui com o cenário das artes cênicas; e André Eduardo de Andrade, do Movimento Rota, que traz o universo da arte de rua e seu direito a cidade. Além destes, haverá representantes da UFF, da Funarte e especialistas nas áreas temáticas do seminário.

O projeto percorrerá outras quatro cidades ao longo de 2017: Florianópolis (SC), Belém (PA), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ), cobrindo, desta forma, todas as regiões brasileiras. O trabalho de campo se inicia com a prospecção de artistas, fazedores de cultura, produtores culturais, pesquisadores de arte, grupos e coletivos artísticos atuantes e representativos da cultura de cada região, estabelecendo contatos e relações interinstitucionais, de forma a suprir as necessidades técnicas da realização do evento e de suas atividades.

Qualidade e diversidade local

“Nossos critérios principais para a escolha dos participantes foram a representatividade e a qualidade dos trabalhos e experiências implementados por artistas, grupos ou coletivos artísticos, além de procurarmos refletir a diversidade local, com bons exemplos dos segmentos artísticos mais consagrados e também de práticas artísticas culturais populares, urbanas, rurais e de periferia”, explica o gestor do projeto, professor Leonardo Guelman, do Instituto de Arte e Comunicação Social da UFF.

Para Maristela Rangel, Diretora do Centro de Programas Integrados da Fundação Nacional de Artes, “o projeto Territórios da Arte pretende mapear o campo cultural e artístico das cinco regiões brasileiras, com destaque para as cidades de Cuiabá, Florianópolis, Recife, Belém e Rio de Janeiro, todas com grande potencial artístico e cultural no Brasil. A parceria da Funarte com a UFF vem fortalecer o incentivo à produção, o desenvolvimento da pesquisa e a preservação da memória, a partir do referencial dos coletivos artísticos e das expressões culturais das cidades aqui escolhidas, visando à implementação de políticas públicas no campo da cultura”.

Território também virtual

Além dos encontros regionais, o projeto conta também com uma página no Facebook (www.facebook.com/territoriosdaarte), que funcionará como um catalisador do projeto, além de meio de comunicação com o público. As inscrições poderão ser feitas por formulário publicado na página ou presencialmente, na hora do evento. Os eventos são compostos por seminários abertos ao público e programação gratuita. Em Cuiabá, o projeto “Territórios da Arte” será realizado no Cine Teatro Cuiabá, com a seguinte programação:

Dia 18

9h - Recepção e credenciamento

9h30 - Abertura com representantes da UFF, Funarte e Secretaria Estadual de Cultura

10h30 às 12h30 - Relatos de experiências colaborativas em artes - Mediador: Pedro Gradella (UFF), participantes: Glória Albues (Projeto "O HAITI é aqui"/MT); Maria Theresa Azevedo (Coletivo à Deriva/MT); Thereza Helena (Encontro de Artistas "O Levante"/MT).

14h às 18h - Cartografia cultural: mapa falado de coletivos e expressões culturaias - Interseções Cuiabá/ Região Centro – Oeste Políticas para as artes e cultura Articulador: Luiz Mendonça/UFF

Dia 19

9h às 11h - Direitos da Cultura - Mediador: Mario Pragmácio (Presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais); participantes: Marcos Souza (representante do Centro de Música/CEMUS – Funarte/RJ) Gyl Giffony (Ator, encenador, produtor e pesquisador nas áreas do teatro, organização da cultura e direitos culturais); André Eduardo do Coletivo Rota-MT (arte de rua).

11h às 12h30 - Roda de conversa - Guardiões da memória: acervos, coleções e tesouros vivos - Mediador: Mario Pragmácio (Presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais); João Antônio‘Seu Toti’/MT (Rei do Congo/MT); Girlene Chagas Bulhões(Museóloga/Goiás) Ana Saramago (Coordenadora Cedoc - Funarte/RJ)

14h às 18h - Cartografia cultural: mapa falado de coletivos artísticos e expressões culturais - Interseções Cuiabá/ Região Centro – Oeste Politicas para as artes e cultura Articulador: Luiz Mendonça/UFF

Dia 20

9h às 11h - Inovação: arte e tecnologias sociais - Mediador: Leonardo Guelman/UFF; Ludmila Brandão (Projeto Visual Virtual/MT); Carlos Ferreira (Dramaturgo, ator e ativista da cultura popular/MT) e Coletivo Cidadão Cultura (comunicação cultural/MT)

14h às 17h - Cartografia cultural: mapa falado de coletivos artpísticos e expressões culturaias - Interseções Cuiabá/ Região Centro – Oeste. Políticas para as artes e cultura - Articulador: Luiz Mendonça/UFF

17h – Encerramento

18h - Cortejo artístico e performatização das propostas - Sugestão de atividade em espaço aberto para ação coletiva e cocriativa, com os artistas e coletivos participantes, tal como cortejo, intervenção artística ou performance.