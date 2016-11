Reprodução

Aproximadamente 150 funcionários terceirizados da agência dos Correios, no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande entraram em greve nessa segunda-feira (21.11) por falta de pagamentos dos salários, atraso no vale transporte, vale refeição e alimentação e depósito de fundo de garantia. A empresa Certari, com sede em Vitória (ES) é a responsável pela terceirização.

Segundo o secretário jurídico do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Mato Grosso, Alexandre Aragão, a pauta de reivindicações já foi protocolizada aos Correios e a Certari, contudo, até o momento não houve resposta.

“Esses funcionários são responsáveis por todo primeiro contato com a carga que chega aos correios. A paralisação afeta todo o Estado”, afirmou.

De acordo com um funcionário da agência, a empresa tem mais de 70 processos trabalhistas em todo o Brasil.

Outro lado: A reportagem do VG Notícias entrou em contato com a Certari. Uma recepcionista anotou o telefone para um representante retornar a ligação, mas até o fechamento desta matéria, ninguém entrou em contato.