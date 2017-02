O Tribunal de Contas do Estado (TCE) julga nesta terça-feira (07.02) o processo de Tomada de Contas que apura superfaturamento nas obras do Programa Poeira Zero em Cuiabá, realizado na gestão do ex-prefeito Chico Galindo (PTB).

O suposto superfaturamento está relacionado ao contrato celebrado entre a Prefeitura de Cuiabá e a empresa Atrativa Engenharia, na ordem de R$ 6.747.000,00 milhões. A empresa em abril de 2012 para construção de pontes sobre córregos e rios no perímetro urbano e rural da Capital.

A denúncia foi realizada pelo Ministério Público de Contas (MPC) ao TCE, no qual apontou a existência irregularidades no contrato.

Segundo o MPC, as irregularidades detectadas foram resultado de uma série de ilegalidades no processo licitatório decorrentes das significativas deficiências do projeto básico.

No entanto, o processo não aponta qual seria o suposto valor supostamente superfaturado, e nem quem teriam sido os beneficiados com o suposto superfaturamento.

O processo é o 11º da pauta de votação do Pleno do TCE, e tem como relator o conselheiro Waldir Júlio Teis.