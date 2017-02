O prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) reiterou nessa terça-feira (14.02) que não haverá reajuste da tarifa de ônibus em 2017. Conforme o prefeito, o momento é de todos apertarem o cinto, e os empresários devem dar sua cota de contribuição para não sacrificarem ainda o mais usuário do sistema de transporte público.

“Chega de falar em tarifa, vamos falar em cumprir contrato e discutir a qualidade do sistema para depois debater reajuste. Tivemos uma reunião com os empresários para começar a discutir o equilíbrio financeiro do sistema sem prejudicá-los. Queremos tratar a qualidade e o investimento na prestação de serviços no setor sem prejudicar os dois lados”, destacou Emanuel.

Emanuel garantiu que o município vai fazer sua parte com pagamento em dia em relação ao passe livre, regular o sistema, o que já esta sendo realizada pela Secretaria de Mobilidade, em relação às atividades dos transportes convencionais e os alternativos. Outro destaque é para o corredor exclusivo dos ônibus, que já foi implantado em Cuiabá e vem diminuindo em até 10% as viagens, por exemplo, do centro da cidade ate o Bairro do CPA, isso, conforme afirmou, causa uma economia no sistema.

“O prefeito como gestor e como responsável pelo equilíbrio do sistema financeiro pode agir e adotar mecanismos sem alterar a tarifa e mantendo a qualidade. Já comuniquei aos empresários que esse ano não tem aumento de tarifa. Os empresários já entenderam”, declarou Emanuel.

Pinheiro disse ainda que seu compromisso é com o cidadão e deve defender os seus direitos. Antes de discutir o aumento da tarifa, ele frisou que as empresas devem cumprir os termos contratuais. O prefeito alegou que a idade media da frota esta fora do contrato, à prestação de serviço esta em baixa qualidade, e a desorganização do sistema cria um ciclo vicioso de só aumento de tarifa sem melhorias no serviço.

“Queremos qualidade e eficiência, dessa forma o primeiro passo é cumprir o contrato, segundo investir na melhoria do serviço do sistema, e o terceiro discutir tarifa. Mas reforço o reajuste não ocorrerá este ano”, finalizou Emanuel.