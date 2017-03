Em visita a Mirassol D'Oeste na manhã desta sexta-feira (10.03), o governador Pedro Taques anunciou a revitalização de 129 km de rodovias estaduais (MTs 170, 175, 248 e 250) e a pavimentação de mais 64 km (MTs 343, 352 e 473) de estradas da região oeste. O investimento total será de R$ 110 milhões em obras realizadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra).

Na oportunidade, Taques também autorizou o início da reconstrução do trevo do Sonho Azul na MT-175, que beneficia 11 municípios da região. Há mais de uma década a população espera uma obra neste trecho, onde muitas pessoas já sofreram acidente.

“Acreditamos que estradas são muito importantes, e que não são feitas só para passar soja, mas para levar pessoas, para polícia atender um crime, para ambulância socorrer o doente e o aluno chegar mais cedo na escola. Quero dizer que nós vamos voltar antes de dezembro aqui para inaugurar a rodovia MT-170 no trecho de Araputanga até a região do Cacho”, declarou o governador.

Em 2017 as obras vão ganhar ritmo acelerado. E muitas devem ser finalizadas levando mais dignidade aos cidadãos.

“Lançamos obras que há mais de uma década não são executadas. No trevo, vamos fazer um trabalho sério que começa com a drenagem, para evitar que os moradores passem as dificuldades dos anos anteriores. O trevo terá uma concepção de engenharia que resolverá de vez este problema na região, garantindo mais segurança para quem trafega pelo local, evitando acidentes”, disse o secretário de Obras da Sinfra, Marcos Catalano.

Primeiro dia - A expedição do Pró-Estradas na região Oeste teve início na quarta-feira (08.03), no município de Pontes e Lacerda com o lançamento do edital de pavimentação da popular Estrada do Matão (MT-473), e entrega dos maquinários à Associação do Matão, responsável pela manutenção do trecho de terra em parceria com o governo do Estado.

As menos quatro mil pessoas serão beneficiadas diretamente com as obras executadas pela Sinfra. Taques entregou um conjunto de maquinários, composto por cinco caminhões basculares, duas motoniveladoras, uma escavadeira, um caminhão lubrificante e um cavalo mecânico com prancha.

Também serão construídas pela Sinfra duas pontes de concreto sobre o Rio Alegre e Córrego das Pedras, em Pontes e Lacerda. Além disso, o Governo do Estado, por meio da Sinfra, firmou uma parceria com a Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade para construção de uma ponte de concreto, com extensão de 55 metros sobre o Rio Capivari, localizado na MT-199, perímetro urbano de município.

Já em Vale de São Domingos, foi anunciado o início da pavimentação que vai ligar o município a Pontes e Lacerda, passando pelo distrito de Máquina Queimada. Em Jauru, o governador anunciou a reconstrução da pavimentação de trecho da MT-352, entre Vale do São Domingos e Jauru.

O secretário da Sinfra, Marcelo Duarte, também confirmou que, após o período chuvoso, será retomada em ritmo acelerado a obra de recuperação da rodovia MT-248, entre os municípios de Figueirópolis D'Oeste e Jauru.

“Na nossa gestão, executamos a restauração de 26 km da rodovia, de Figueirópolis e Indiavaí, e ainda vamos atacar em breve mais 12 km”, afirmou. Conforme o secretário, o Governo tem trabalho não somente para pavimentar novas estradas, mas também para cuidar das que já existem e que compõem o patrimônio do Estado.

Segundo dia - Na quinta-feira (09.03), o segundo dia de expedição do Governo de Mato Grosso pela região Oeste, o governador vistoriou as obras de pavimentação da MT-343, acompanhado do secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte.

Em Cáceres, foi lançada as obras de duplicação da Avenida Tancredo Neves, da pavimentação do primeiro trecho da MT-343, e a recuperação do Aeroporto Municipal de Cáceres, para que o terminal possa receber voos comerciais, assim como ocorreu recentemente nos aeroportos de Sorriso e Barra do Garças.

Além disso, o Estado entregará ao município um caminhão de combate a incêndio (tipo3), que é primordial para o funcionamento da unidade por assegurar a segurança exigida. A ampliação destas estruturas vai estimular o desenvolvimento das cidades, potencializar o turismo, melhorar o acesso a serviços públicos e elevar a qualidade de vida do cidadão. Além disso, o Governo do Estado busca melhorias na segurança operacional das unidades aeroportuárias.