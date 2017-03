O governador Pedro Taques (PSDB) inaugura na próxima segunda-feira (13.03), às 14h30, a Escola Estadual Dante Martins de Oliveira, em Várzea Grande, com capacidade para atender mais de mil estudantes.

Além do governador, participam da solenidade o secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon, a prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM), deputados e outros líderes políticos.

A inauguração faz parte de um pacote de entregas a serem realizadas pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) para marcar o início do ano letivo de 2017 em 519 escolas da rede estadual. Essas unidades de ensino encerraram as atividades no dia 31 de janeiro, em razão da paralisação dos profissionais da Educação ocorrida em 2016, que durou 67 dias.

Localizada na quadra 80 da rua L, no bairro José Carlos Guimarães, a EE Dante Martins de Oliveira poderá atender até 360 estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio, por turno, em 12 salas de aula.

A nova unidade de ensino também conta com laboratório de informática, refeitório, dois conjuntos de vestiários e quadra poliesportiva coberta, com arquibancadas de dois degraus nas laterais. Para a construção da escola, o governo investiu R$ 4,6 milhões.

Pró-Escolas - A obra faz parte do Pró-Escolas, o maior programa de investimentos da história da Educação em Mato Grosso. O Pró-Escolas abrange o desenvolvimento de ações em estrutura, ensino, inovação e esporte e lazer, com foco na melhoria da aprendizagem, na redução da evasão escolar e na valorização dos profissionais.

No orçamento da Seduc para o ano de 2017, atestado no Plano de Trabalho Anual apresentado à Assembleia Legislativa de Mato Grosso, R$ 180 milhões estão assegurados para utilização em obras de infraestrutura.