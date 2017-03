Reprodução Praça cuja reforma custou R$ 300 mil, conforme o MP

O Ministério Público do Estado instaurou inquérito civil, para investigar denúncia de possível superfaturamento na reforma de uma praça em General Carneiro.

Com uma área de aproximadamente 400m², a reforma na Praça Professora Maria Pinto de Carvalho ‘Maria Miranda’, localizada as margens da BR-070 no perímetro urbano do município, custou R$ 300 mil ao erário, cujos serviços executados no local foram de paisagismo.

De acordo com o promotor de Barra do Garça, Marcos Brant Gambier Costa – responsável pela investigação -, em vistoria realizada “in loco”, constatou-se várias irregularidades na obra, dentre elas a incompatibilidade nos preços dos materiais empregados na obra e o valor de referência de mercado, evidenciando, superfaturamento, bem como a inexecução de alguns serviços e a não conclusão da obra no prazo estipulado.

“A necessidade de obter maiores informações e proceder com a completa apuração dos fatos, a par da suspeita de cometimento de ato de improbidade administrativa que possa ter resultado em prejuízo ao erário e afronta aos princípios da Administração Pública, RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, no âmbito da 3ª Promotoria de Justiça Cível desta Comarca, com o objetivo de apurar eventual cometimento de ato de improbidade administrativa no superfaturamento da aludida obra pública, situada no Município de General Carneiro” diz portaria.

Em uma postagem na rede social Facebook, a ex-prefeita do município, Magali Vilela cita que a obra foi um grande desafio, confira: “Tivemos muitos contratempos e, consequentemente, as críticas, mas foi tudo necessário para a praça tornar-se um ambiente familiar e perfeito para a comunidade general-carneirense. A nossa gestão visa cuidar da cidade e cuidar das pessoas através também do entretenimento, necessita de planejamento em sua infraestrutura, e é exatamente isso que fizemos e estamos fazendo nesta, e em outras obras (sic)”, confira abaixo: