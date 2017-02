Reprodução

A juíza da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular, Celia Regina Vidotti, acatou Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual contra a Havan Lojas de Departamentos Ltda, para determinar que a mesma cumpra a legislação consumerista, no tocante a substituição de produtos que apresentem vícios de qualidade, comercializados em seus estabelecimentos.

Conforme os autos, desde o ano de 2014, foram registradas no PROCON diversas reclamações de consumidores que adquiriram produtos comercializados pela Havan, e, posteriormente, constataram vícios nos mesmos, tiveram dificuldades em substituí-los ou encaminhá-los à assistência técnica autorizada, configurando afronta aos artigos 18 e 26, do CDC, bem como à Lei Estadual nº 9.139/2009. As irregularidades foram confirmadas tanto pelo PROCON quanto por diligências realizadas pelo Ministério Público em visitas in loco.



Ao analisar os autos, a magistrada entendeu que as medidas pleiteadas pelo MP deveriam ser concedidas, em parte. “O vício do produto nada mais é do que uma falha de adequação de qualidade/quantidade, que acarreta uma frustração de consumo ao consumidor. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) dispõe sobre as situações nas quais os fornecedores têm responsabilidade solidária pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles que decorrem da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária” diz juíza em sua decisão.

Ainda, a magistrada cita que é inegável que quando o consumidor adquire um produto ou serviço, este deve estar pronto para o uso, ou seja, que não possua nenhuma avaria ou algum vício que o diminua o valor ou que o impossibilite de utilizá-lo normalmente. “Se assim não ocorrer e o produto apresentar qualquer defeito, o fornecedor deve, em razão de sua responsabilidade solidária, observar o que dispõe o código consumerista acerca do reparo, ou substituição do produto ou devolução do valor pago, nas hipóteses em que a lei especifica. Não lhe é autorizado restringir ou dificultar o exercício do direito pelo consumidor, impondo-lhes regras e prazos próprios, diversos daqueles estabelecidos na legislação vigente” completa.

Para a magistrada, os autos estão suficientemente preenchidos tanto os requisitos da tutela de urgência, pois o risco de dano é iminente e está bem demonstrando nas reclamações registradas no PROCON/MT e relatório de diligências, bem como a altíssima probabilidade de lesão de direitos de outros consumidores venham a sofrer, pois ao que está demonstrado, a Havan está atuando de forma contrária ao que dispõe o código consumerista, tanto em relação aos prazos quanto a substituição e/ou encaminhamento à assistência técnica dos produtos por ela comercializados e que apresentaram vícios.

“Diante do exposto, estando suficientemente satisfeitos os requisitos legais, defiro parcialmente a liminar pleiteada para determinar que a empresa requerida: Observe o disposto no art. 26, da Lei 8.078/90 em relação aos prazos e início de sua contagem, para reclamação por vícios de qualidade ou quantidade, conforme seja aparente ou oculto e se manifeste em produtos duráveis ou não duráveis; Emita declaração com seus dados empresariais e da assistência técnica eleita para reparo do produto com vício de qualidade, nos termos do art. 1º, da Lei estadual nº 9.139/09, quando a especializada estiver localizada no mesmo município e o consumidor se dispuser a levar o produto em seu endereço; Receba o produto com vício de qualidade para envio à assistência técnica, entregando, no ato, recibo ao consumidor contendo todos os dados fixados no art. 2º, da Lei estadual nº 9.139/09, ou emita, por escrito, toda negativa de coleta e encaminhamento, para as seguintes hipóteses: Ausência de assistência técnica no mesmo município; Existência de assistência técnica no mesmo município e ausência de interesse do consumidor em levar o produto até o seu endereço; Emita, por escrito, toda negativa de atendimento da escolha realizada pelo consumidor na forma do art. 18, §1º ou §3º (vício de qualidade) ou do art. 19 (vício de quantidade), da Lei federal nº 8.078/90” diz decisão.

Caso descumpra a decisão judicial a Havan poderá pagar multa de até R$ 1 milhão: “Para a hipótese de não atendimento das determinações acima nos prazos estabelecidos, fixo multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada obrigação acima descumprida, até montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). A multa será revertida ao fundo de que trata o art. 13, da Lei 7.347/85” destacou a juíza.

A decisão, em razão da considerada regionalidade do dano, deve ter sua eficácia dirigida a todos os consumidores que efetuarem a aquisição de produtos em quaisquer dos estabelecimentos comerciais já existentes ou que vierem a ser constituídos pela empresa Havan em Mato Grosso.