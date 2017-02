Reprodução

Pais de alunos da rede de ensino estadual enfrentam dificuldades para acessar o site da Secretaria de Estado de Educação (Seduc/MT), que está com problemas, para finalizar o processo de matrícula nas escolas via internet.

Hoje (20.01) é o primeiro dia para pais, responsáveis ou alunos maiores de 18 anos confirmarem, via web, a solicitação de matrícula de seus filhos na rede estadual de ensino público.

No entanto, o link no portal da Seduc/MT que deveria encaminhar os pais para concluir o processo de matrícula está direcionando para a página principal da Secretaria ou ficando fora do ar.

A assessoria da Seduc/MT informou que devido ao grande número de pessoas que estão entrando no portal da pasta para efetivar a matrícula o mesmo “travou”, mas que a equipe técnica já está trabalhando para resolver o problema.

Matriculas via internet - De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc/MT), a efetivação da matrícula somente pode ser feita via web, por meio do portal oficial da pasta de hoje (20) até a sexta-feira (24.02).

O horário de atendimento para matrículas nas escolas que atendem três turnos será das 8h às 20h, e nas que atendem dois turnos será das 8h às 17h30.

Segundo a pasta, o procedimento é obrigatório para alunos novos que não constam no quadro das escolas da Rede Estadual, alunos na condição de transferidos das Redes Estadual, Federal, municipal e particular e alunos com cadastro na situação de desistente e abandono.

A matrícula web é uma aposta do governo do Estado para acabar com as filas nas unidades escolares em busca de vaga para alunos.