Por conta do aumento do fluxo de automóveis nas rodovias no feriadão do Carnaval, o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), trabalhou de forma preventiva e intensiva na manutenção das rodovias estaduais da Baixada Cuiabana.

Os serviços, que compreendem a roçada da vegetação às margens das estradas para visualizar melhor as placas, de limpeza dos dispositivos de drenagem (sarjetas e bueiros) e de recuperação emergencial do asfalto (tapa buracos) fazem parte da Operação Carnaval de manutenção das rodovias, promovida pela Sinfra.

“Estes serviços são executados durante todo o ano. Mas neste período, em especial, decidimos intensificar diante do aumento do número de veículos que passam pelas rodovias da Baixada. Tudo isso para garantir a segurança aos usuários que pegam estrada com familiares e amigos”, explicou o superintendente de Obras da Sinfra, Diogo Menezes.

Estrada da Chapada - Entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães, logo no início é preciso ter atenção à sinalização e aos novos quebra-molas que foram instalados por conta das obras de duplicação entre o Atacadão e a Fundação Bradesco.

Ao longo da estrada, os buracos foram tapados e o motorista vai passar por um trecho totalmente recuperado. Cerca de 10 quilômetros foram reconstruídos entre o trevo de acesso ao Lago do Manso e o Balneário. Outro trecho entre a cidade de Chapada e a Cachoeirinha também se encontra em obras. Toda a rodovia está com sinalização rodoviária.

Estrada de Santo Antônio - No acesso da capital a Santo Antônio de Leverger, o motorista também deve redobrar o cuidado com a sinalização ao longo da Rodovia Palmiro Paes de Barros (MT-040). Isso porque a rodovia também está sendo duplicada, incluindo o trecho antigo que antes estava repleto de buracos. Neste momento, as duas obras estão em ritmo mais lento por conta do período de chuvas.

A Sinfra destaca que os buracos que existiam foram tapados na MT-040, inclusive no perímetro urbano de Santo Antônio, por onde passam por tradicionais blocos carnavalescos.

Estrada da Guia -Para quem vai passar pela Rodovia Engenheiro Helder Cândia (MT­010), que dá acesso ao Distrito de Nossa Senhora da Guia, é preciso seguir com tranquilidade, porque o início dele encontra-se dentro de uma região urbana com muitos residenciais.

No entanto, o caminho até Rosário Oeste já recebeu mais de 70 km de revitalização. O Governo de Mato Grosso começou a duplicação da Estrada da Guia, mas os serviços iniciais ainda são topográficos e de limpeza na parte fora da pista.

Estrada do Manso - Os trabalhos executados também surtiram efeito na MT-351, que está sem buracos, melhorando o acesso ao Lago do Manso e ao município de Nobres, que recebem muitos turistas em busca de paz e sossego nesta época do ano.

Os serviços nestas rodovias foram executados pela empresa Sotil Ltda, que é contratada pela Sinfra para fazer os serviços de conservação corretiva e preventiva da malha rodoviária estadual da Baixada.

Dicas de segurança - Ao decidir viajar, os motoristas devem redobrar a atenção. É preciso revisar o veículo, usar cinto de segurança, transportar crianças apenas no banco de trás, não fazer uso de bebida alcoólica, ter cuidado nas ultrapassagens, manter os faróis ligados (mesmo durante o dia) e planejar com cuidado sua viagem, ainda que seja curta. O folião consciente deve ficar atento a situação das rodovias.