Elevar a escolaridade e conquistar melhores cargos no mercado de trabalho são os principais benefícios conquistados por quem escolhe a Educação de Jovens e Adultos (EJA) para concluir o Ensino Regular. E é esta oportunidade que o Serviço Social da Indústria (Sesi-MT) oferece, gratuitamente, aos moradores de Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop e Cáceres que querem começar 2017 estudando. São mais de 1.600 vagas abertas nestes polos e as matrículas podem ser feitas até o dia 12 de dezembro.

Destinada gratuitamente à comunidade em geral e também a trabalhadores da indústria e dependentes a partir de 15 anos, as aulas são para conclusão do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio. Quem vive em Várzea Grande ou na região metropolitana de Cuiabá pode se matricular no Sesi-Várzea Grande, que tem 701 vagas disponíveis. Em Rondonópolis são 328, Sinop tem 332 e Cáceres oferece 259 vagas.

“A principal vantagem desta modalidade é a possibilidade de organizar os horários de estudo de acordo com a sua disponibilidade e estudar tanto pelo computador quanto pelo celular. Com esta oportunidade, oferecida gratuitamente, a comunidade em geral e os trabalhadores podem almejar melhores cargos. Para a indústria, a vantagem está em ter um trabalhador mais qualificado, que poderá ainda, ao fim do curso, começar uma faculdade”, ressalta o superintendente do Sesi-MT, José Luiz Méa.

Com duração de 18 meses para o Ensino Médio e 24 meses para o Ensino Fundamental, as aulas serão 80% a distância e 20% presenciais, para avaliações e esclarecimento de dúvidas com os tutores. Para realizar a matrícula, o aluno pode ir até a unidade do Sesi mais próxima, ou procurar o RH da indústria onde trabalha e apresentar os documentos pessoais. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (65) 3685-2311.

Documentos para a matrícula

Para realizar a matrícula na EJA, os trabalhadores da indústria e dependentes precisam apresentar os seguintes documentos: cópia Carteira de Identidade e da Carteira de Trabalho (página da foto, qualificação civil e contrato de trabalho), além do Histórico Escolar original. Para dependentes, é necessário apresentar também a Certidão de Nascimento ou Casamento.

Os demais interessados precisam apresentar a cópia da Carteira de Identidade, CPF, cópia do comprovante de residência e Histórico Escolar Original.