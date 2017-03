Na tarde dessa quinta-feira (02.03) se apresentaram no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) quatro dos 113 servidores nomeados no dia 22 de fevereiro. Eles foram recebidos pelas diretoras de Administração Sistêmica e de Veículos, Lílian Felício e Talita Peske, que passaram as primeiras orientações.

Lilian explicou que as nomeações destes servidores foram baseadas em estudo técnico que definiu as unidades, dentro dos polos, onde há maior necessidade de servidores. “Como os primeiros são do interior, explicamos que serão lotados nessas unidades onde estão com maior carência de servidor e não necessariamente na cidade polo. A colocação no concurso é que definirá a ordem de lotação”, esclarece.

Os servidores da área de vistoria passarão por um treinamento específico antes de assumirem seus postos. “Todos os servidores passarão por uma capacitação. Porém os vistoriadores terão um treinamento a mais que os demais devido a especificidade do trabalho que desempenham”, diz Talita.

De acordo com a coordenadora de Gestão de Pessoas, Carolina Dorileo, os 109 servidores restantes deverão se apresentar até o dia 21 de março para tomar posse na Secretaria de Estado de Gestão (Seges) e terão mais 15 dias para se apresentarem ao Detran.

Ela diz que as orientações estão dispostas na Instrução Normativa Nº 003 de 2013, da Seges, que dispõe sobre o ingresso de candidatos nomeados em concurso público para cargo efetivo na administração pública direta e indireta do poder executivo do Estado de Mato Grosso. A coordenadora lembra que os prazos devem ser cumpridos rigorosamente “para não correr o risco de tornar sem efeito a nomeação”, alerta.