O prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro (PMDB), determinou o pagamento dos quase 18 mil servidores públicos na noite dessa quarta-feira (22.02), e nesta quinta-feira (23.02) todos já amanheceram com os salários na conta, inclusive os aposentados e pensionistas do Cuiabá-Prev.

No início de fevereiro o prefeito havia anunciado o pagamento da folha para o dia 24 devido ao compromisso de respeitar e valorizar os servidores públicos, tendo em vista que o mês de fevereiro é o mais curto do calendário anual, e o dia 24 trata-se do último dia útil.

Todavia, relata que antecipou para garantir maior conforto e comodidade aos trabalhadores referente as transações bancárias. “Se olharmos o calendário de fevereiro, os dias 27 e 28 cairão na segunda e terça-feira de carnaval, respectivamente. Portanto, o dia 24, sexta-feira, é o último dia útil do mês. E eu assumi um compromisso de realizar o pagamento dos salários sempre desta forma, mas optei por antecipar e os servidores poderão pagar as suas contas e ainda pular o carnaval tranquilo sem se preocuparem com as correrias e filas de Banco”, apontou o prefeito.