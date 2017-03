Os servidores da rede municipal de Educação de Várzea Grande podem deflagrar greve a partir do dia 15 de março. A categoria está em estado de greve desde início de fevereiro deste ano. Eles cobram que o município cumpra acordo firmado na Justiça, em 2016.

Na próxima quarta-feira (08.03), os profissionais irão se reunir, em assembleia geral, para definir se irão paralisar as atividades a partir de 15 de março ou não. A Assembleia será realizada no CEJA Licínio Monteiro, a partir das 8 horas.

A principal reivindicação da categoria é que a prefeita Lucimar Campos (DEM) estenda o reajuste de 7,64% - concedido aos professores – para todos os servidores da Educação, que segundo o Sindicato, estão atualmente com salário de R$ 917,79 – abaixo do salário mínimo que é de R$ 937.

Em edital de convocação, a direção do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Várzea Grande (Sintep/VG) informa que dentre as pautas que serão deliberadas constam: avaliação da resposta do secretário, via oficio, à pauta de reivindicação; avaliação do Estado de Greve e Proposta de início da Greve Geral na rede para o dia 15 de março; encaminhamentos para mobilização e outros; Reforma da Previdência e Trabalhista e eleição de delegados para o conselho de representantes do SINTEP-MT.

Ainda, consta na Pauta de Reivindicação de 2017 : necessidade de atualização imediata nos salários dos funcionários de escola com relação a data-base de 2016 e de 2017; no caso dos professores a questão do cumprimento das horas atividades em 1/3 da jornada de trabalho pedagógicos sem alunos e no caso de todos os profissionais a correção imediata do enquadramento com calendário de pagamento das diferenças salariais entre outros itens.