Secom/VG

A avenida João Ponce de Arruda, em frente ao Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande, ganhou um novo semáforo. De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Breno Gomes, a instalação vai garantir mais segurança para quem trafega pelo local.

“A instalação do equipamento é um pleito antigo da população que reside no entorno da avenida, consumidores e comerciantes da região. A mesma solicitação também partiu de membros da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Mato Grosso, que registraram a necessidade do semáforo neste perímetro urbano”, contou.

Ainda segundo Breno, mais de 200 faixas de pedestres também foram pintadas em Várzea Grande para melhorar a sinalização.

“Importantes avenidas, como a Filinto Muller, Miguel Sutil e Dom Orlando Chaves receberam reforço na sinalização viária com a revitalização da pintura nas faixas de pedestres já existentes. A ação tem sido repetida também em ruas com grande fluxo de veículos, em frente às escolas e hospitais”.

O semáforo já está no local e deve funcionar a partir da próxima semana.