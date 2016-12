A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) entregou 600 kg de roupas e brinquedos arrecadados durante a 2ª edição da campanha solidária ‘Roupa boa a gente doa’ nesta quinta-feira (22.12), à Associação de Amigos da Criança com Câncer em Mato Grosso (AACC).

Esta foi uma iniciativa do programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) da Sema que teve o objetivo de sensibilizar as pessoas para as questões ambiental e social. “Fiquei muito feliz com toda essa ajuda que tivemos nos 40 dias de campanha que contou com a ampla participação dos servidores”, agradeceu a representante da A3P, Gresiella Castilho.

‘Uma casa de amor’ é a frase certa para descrever a AACC, um lugar que abriga várias crianças que vêm a Cuiabá para tratar de uma doença, mas, em contrapartida, precisam de amor, carinho, proteção e alimentos para poder ter um tratamento saudável. A gerente de recursos humanos da instituição, Mônica Muller, se emocionou com a doação feita pela Sema. “A maioria das famílias que chegam aqui vêm do interior e não têm condições de se manter sozinhas”.

Para quem quiser doar ou participar interagindo com as crianças que estão na instituição basta entrar contato no telefone: (65) 3025-0800 e agendar com a coordenação da AACC para fazer uma visita.

Roupa boa a gente doa

Na primeira edição da campanha realizada de novembro a dezembro de 2015, a Sema, com apoio da Gerência de Qualidade de Vida, doou cerca de 500 kg de roupas para a Cooperativa de Catadores Cooperunião. Este ano, as doações superaram a expectativa.

Para Gresiella Castilho, parece uma atitude inofensiva, mas jogar uma roupa que não é mais usada no lixo pode prejudicar o meio ambiente. Quando são descartados incorretamente, os tecidos sintéticos, por exemplo, demoram de 30 a 40 anos para se deteriorarem e isso agrava a questão ambiental. “São tantas pessoas carentes precisando de uma blusa, calça, short, que jogar fora a peça que está no armário chega a ser uma ofensa a quem não tem e ao meio ambiente, que também sofre com essa atitude”.