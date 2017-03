A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) lançou o edital para licitação da construção da nova Escola Estadual Mário de Castro, no bairro Pedra 90 em Cuiabá. A obra conta com um orçamento de aproximadamente R$ 8 milhões e a escola terá uma capacidade para atender até 500 alunos por turno.

A licitação será realizada na modalidade Concorrência Pública, de modo a selecionar a proposta mais vantajosa para a construção da nova unidade.

Segundo o secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon, o modelo foi escolhido para que empresas de todo o Brasil pudessem participar do certame, aumentando a concorrência e a transparência.

“Temos trabalhado por uma Seduc cada vez mais transparente e isso passa, sobretudo, pela clareza dos certames e dos processos. Esperamos que várias empresas sérias de todo o país possam concorrer, pois isso será bom tanto para que possamos conseguir um preço justo, quanto para a qualidade da obra”, afirmou.

A sessão para o recebimento das propostas e abertura dos envelopes será realizada às 14 horas do dia 21 de março, no auditório da Seduc, em Cuiabá. O edital, bem como os documentos técnicos, estão à disposição no site da Secretaria (www.seduc.mt.gov.br).

A construção da nova unidade faz parte do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público Estadual (MPE) para retomada de obras em 49 unidades escolares que estavam paralisadas desde 2010. A Secretaria elaborou um cronograma que foi validado pelo MPE, por meio do procurador de Justiça, Henrique Schneider.

A nova EE Mário de Castro será construída no “Padrão Seduc”. Serão 16 salas de aula, sala de articulação, biblioteca e laboratórios de física, informática e química, espaços administrativos, arquivo, copa, e sanitários, refeitório e cozinha com área de higienização, cocção, depósito de alimentos, depósito de utensílios, sanitários e serviços.

A escola terá também uma quadra poliesportiva com vestiários feminino e masculino, instalações elétricas e de combate a incêndio e pânico, posto de transformação, entre outros.