A Secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secitec) lançou o Processo Seletivo Simplificado de Professores, para compor o cadastro de reserva de oito Escolas Técnicas Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica (ETE’s). As inscrições serão abertas no próximo dia 1º de dezembro e terminarão no dia 7 do mesmo mês. Os salários vão de R$ 2.031,03 a R$ 8.124,11.

O edital pode ser conferido no site da Secitec por meio deste link. O Formulário de Inscrição também estará disponível na página eletrônica da secretaria no período de 01/12/2016 a 07/12/2016. Todos os itens deverão ser preenchidos e entregues juntamente com os documentos relacionados na respectiva Escola Técnica pela qual o candidato pretende concorrer.

O processo é para atender as escolas técnicas de Alta Floresta, Barra do Garças, Diamantino, Lucas do Rio Verde, Poxoréu, Sinop, Rondonópolis e Tangará da Serra, bem como as Unidades Fora da Sede a elas vinculadas. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da administração.

A jornada de trabalho será de 20, 30 ou 40 horas semanais, conforme a necessidade da Escola Técnica, podendo também ser convocado para lecionar nos cursos Fora de Sede e, dentre as ETE’s, localizadas em outros municípios.

A seleção levará em conta o somatório da pontuação da prova de título, avaliação curricular e prova de desempenho didático. E a remuneração equivalente ao nível inicial da classe, de acordo com a titulação na qual candidato estiver enquadrado.

Segundo o edital, no dia 10 de dezembro serão publicadas as notas da prova de títulos, avaliação curricular e divulgação do tema para prova de desempenho didático. as provas serão realizadas nos dias 12, 13, 14, 15 e 16 do mesmo mês em três horários diferentes.

Conforme o cronograma, as notas das provas de desempenho serão divulgadas no dia 19, enquanto o resultado final será publicado no dia 22 de dezembro.

De acordo com o edital, os candidatos não poderão se inscrever em mais de um dos perfis profissionais na mesma Escola, sob pena de cancelamento das duas inscrições. Estão impedidos de participar deste processo seletivo os integrantes das Comissões Locais e Central do Processo Seletivo Simplificado, funcionários da Secitec, diretamente relacionados com a atividade, bem como cônjuges, conviventes, pais, irmãos e filhos.