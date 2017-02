VG Notícias

O prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro (PMDB), anunciou que o pagamento dos quase 18 mil servidores públicos estará disponível no próximo dia 24.

De acordo com a Secretaria de Comunicação do município, isso irá ocorrer porque o mês de fevereiro é o mais curto do calendário anual, neste ano, trata-se do último dia útil.

“Se olharmos o calendário de fevereiro, os dias 27 e 28 cairão na segunda e terça-feira de carnaval, respectivamente. Portanto, o dia 24, sexta-feira, é o último dia útil do mês. E eu assumi um compromisso de realizar o pagamento dos salários sempre desta forma. Assim, os servidores poderão pagar as suas contas e ainda pular o carnaval tranquilo”, apontou o prefeito.