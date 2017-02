O governo do Estado informou que resultado final do processo seletivo para contratação temporária de técnicos em necropsia da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) será divulgado no dia 10 de março.

O edital de alteração foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-MT) que circulou na edição de sexta-feira (17.02), contendo a antecipação do cronograma de publicação dos resultados e de interposição dos recursos. A fase de análise dos currículos será concluída nesta terça-feira (21.02), e a publicação do resultado dos classificados estará disponível no DOE-MT a partir do dia 22 deste mês.

O prazo de interposição dos recursos será entre os dias 23 de fevereiro e 03 de março, no período das 13h30 às 18h, nas unidades da Politec descritas no anexo I do Edital de abertura do processo seletivo.

A retificação dos prazos considera a situação emergencial da Politec quanto ao quadro reduzido de profissionais técnicos em necropsia, condição que pode ocasionar o agravo na prestação dos serviços nas unidades de Medicina Legal do Estado, resultando na descontinuidade dos trabalhos e, consequentemente, prejuízos à sociedade e à justiça criminal.

Interposição de recursos - Para a interposição do recurso, o candidato deve preencher o formulário disponível no site da Politec, e apresenta-lo juntamente com os documentos que subsidiem a fundamentação. Mais informações estão disponíveis no Edital Complementar nº 01/2017, publicado no DOE-MT.