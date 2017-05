Reprodução Energia mais cara em março

Quatro mil consumidores da Energisa são esperados até sexta-feira (19.05) no mutirão de conciliação da empresa em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ/MT). As audiências tiveram início ontem (15) e são realizadas das 8h às 16h no fórum da Capital.

A juíza coordenadora da Central de Conciliação, Adair Julieta da Silva informou que só podem comparecer ao mutirão aqueles que receberam as notificações.

Ela disse que o que tem de melhor para o consumidor devedor é poder pagar sua dívida com benefícios, como entrada mínima de 30%, parcelamento em até 12 vezes, isenção de multa, juros de mora, correção monetária e atualização futura.

“Isso ocorre em decorrência do termo de parceria firmado entre a concessionária de energia e o Poder Judiciário, por meio do Nupemec. Aquelas pessoas que vierem aqui e estiverem em fase pré-processual já evitam a judicialização. Os que estiverem com o processo em trâmite já faz o acordo e é homologado logo em seguida pelo juiz do processo”.

Com isso, a magistrada salienta que todos saem ganhando e são vantagens que a conciliação, a cultura da paz traz para a população.

“O devedor ganha com esses benefícios, a empresa que está trazendo os benefícios recebe o valor que vai para o seu caixa e o Poder Judiciário, que tem a baixa no estoque dos processos que estão em andamento e também evita entrar mais processos para seu estoque”. (Com TJ/MT)