As pessoas que procuram por oportunidades de emprego podem conquistar uma das vagas disponibilizadas por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), vinculado à Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), nesta terça-feira (21.02). Ao todo são ofertadas 696 vagas de trabalho, que estão distribuídas em 23 municípios de Mato Grosso.

A cidade com mais vagas é Lucas do Rio Verde (a 332 km de Cuiabá), que abriu 268 postos de trabalho. Já a capital conta com 164 vagas de emprego, sendo sete para pessoas com deficiência (PCD). Sapezal, Rondonópolis e Alto Taquari também possuem mais de 20 vagas de emprego, cada uma.

Para se candidatar a uma das oportunidades basta o interessado procurar uma unidade do Sine presente em seu município, apresentando documentação básica, carteira de trabalho e currículo. Em Mato Grosso, são 27 unidades do órgão, espalhadas em 26 municípios.

Intermediação - Vinculado a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), o Sine é o órgão responsável por realizar a intermediação de mão-de-obra entre o trabalhador e empregador. Somente no ano passado, cerca de quinze mil mato-grossenses retornaram ao mercado de trabalho, por seu intermédio.

Nos postos do Sine também são realizadas solicitações do seguro-desemprego, emissão da Carteira de Trabalho Digital e cursos de capacitação profissional. Consulte também o portal http://maisemprego.mte.gov.br e acompanhe as vagas de emprego em cada região.