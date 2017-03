Com o intuito de discutir propostas para elaboração do Plano Estadual da Agricultura Familiar (PEAF), entidades não-governamentais, sociedade civil e poder público se reúnem, na próxima terça-feira (07.03), a partir das 8h, no Centro de Eventos Ari José Riedi, em Sorriso (395 km ao Sul de Cuiabá). A cidade será a segunda a receber o evento, que já passou por Várzea Grande.

A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (Seaf-MT) é a entidade responsável pelo plano, e conta com a parceria do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS), Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) e Instituto Centro de Vida (ICV).

Os temas, discutidos por meio de grupos de trabalho durante o evento, são: Regularização Fundiária e Ambiental, Produção Sustentável, Agregação de Valor e Comercialização, Assistência Técnica e Extensão Rural e Governança, Gestão e Territorialidade.

Os encontros serão realizados em municípios definidos estrategicamente para contemplar todas as regiões do estado. O público-alvo é formado por pequenos produtores e instituições públicas e da sociedade civil organizada, ligadas à agricultura familiar mato-grossense.

Os eventos contam com o apoio da Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Mato Grosso, Sindicato de trabalhadores Rurais de Rondonópolis, Associação Mato-grossense dos Municípios, Consórcio Intermunicipal do Portal da Amazônia, Consórcio Intermunicipal do Alto Teles Pires, Câmara Municipal de Sorriso, Câmara Municipal de Juína, Câmara Municipal de Querência e Câmara Municipal de Cáceres.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas antecipadamente pelo formulário disponível no site da Seaf.

Segundo o secretário de Estado de Agricultura Familiar, Suelme Fernandes, o PEAF é uma proposição inédita do Governo em dialogar com os agricultores familiares, Ongs e pesquisadores para nortear a aplicação de recursos públicos de forma orientada. Segundo ele, será uma fotografia da situação da agricultura familiar.

Ao término de todos os encontros regionais, o CEDRS-MT, que é um conselho vinculado à Seaf, fará a seleção final das proposições consideradas prioritárias nos eventos para compor o Plano Estadual de Agricultura Familiar de Mato Grosso.

Confira abaixo a lista de municípios e locais onde ocorrerão os outros encontros:

Juína – 10.03 – Câmara Municipal – 8h

Guarantã do Norte – 14.03 – Centro de Eventos do Cerrado – 8h

Querência – 17.03 - Câmara Municipal – 8h

Cáceres – 21.03 – Câmara Municipal – 8h

Rondonópolis – 24.03 – Sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais – 8h