Mais de mil alunos participaram da Feira do Conhecimento, promovida pela Escola Estadual Rodolfo Augusto T. Curvo, em Cuiabá, na tarde de quinta-feira (22.12). A programação contou também com a finalização do Projeto ABRACE Educação para o Trânsito, com apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes.

O projeto foi idealizado pela equipe da Gerência de Ações Educativas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), no início do ano letivo de 2016, que propôs a implantação de valores, habilidades e comportamentos de segurança no trânsito ao cotidiano das crianças e jovens da Educação Básica.

De acordo com a coordenadora do projeto, Zoraide Barbosa, a implantação ocorreu como projeto piloto nos três turnos para estudantes dos ensinos fundamental, médio e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A coordenadora da escola, Julnice Aquino, enfatizou a abordagem do tema junto aos alunos, que colaborou para o entendimento do conceito de cidadania e a necessidade de promover a paz no trânsito. “Este ano tivemos a oportunidade de verificar a importância da educação para o trânsito e que ela pode ser realizada de forma prazerosa e continuada. Compreendemos que o projeto ABRACE fez uma grande diferença na proposta pedagógica da escola”, afirmou.

A feira trouxe a abordagem de diversos temas, mas o trânsito foi assunto em vários trabalhos. Maquetes que demonstraram a dinâmica do fluxo de veículos nas vias, a faixa de pedestre quase em tamanho real que promoveu a vivência da travessia das ruas e avenidas, colagens com diferentes tipos de veículos, pequenos quadros com frases de alerta e orientações foram algumas das atividades realizadas.

“Nos propusemos a orientar com o suporte técnico e metodológico para a escola. A aceitação e todo o envolvimento do corpo docente e dos alunos foi uma grande recompensa. O resultado ficou evidente com os trabalhos apresentados na feira”, comemorou Zoraide Barbosa.