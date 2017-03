Cerca de 350 profissionais da educação de Mato Grosso estão reunidos em Cuiabá para a semana de Formação Inicial das Equipes Escolares de Ensino Médio de Tempo Integral. A capacitação é realizada pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT), em parceria com o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE), de Pernambuco.

A formação é de suma importância, tendo em vista que o Ensino de Tempo Integral foi ampliado para 15 escolas na rede estadual de Mato Grosso este ano, com uma nova metodologia. Em 2016, apenas quatro escolas da rede estadual eram de tempo integral.

"Antes, não tínhamos o apoio institucional do Ministério da Educação (MEC). Agora, passamos a contar com todo o suporte. Então, esses profissionais foram selecionados de forma criteriosa, passaram por uma prova e uma banca examinadora. Essa formação será um elemento que faltava para que as escolas tenham seus objetivos alcançados", destacou o secretário-adjunto de Políticas Educacionais da Seduc, Edinaldo Gomes.

A consultora do ICE, Ruani Cordeiro, que ministrou palestras no primeiro dia de formação, explicou que o país vive uma onda de educação integral e o instituto, junto com o MEC, já está trabalhando no modelo em 13 estados, visando à implantação do modelo educacional.

“A perspectiva é de que os Estados entendam que não é só aumentar a carga horária escolar, mas, também, que adotem uma proposta pedagógica diferenciada nessas escolas, que na verdade é uma grande estratégia educacional”, disse.

Ela acrescentou que trazer como base o que já foi vivenciado no estado de Pernambuco vai ajudar no entendimento dos educadores que estão participando da formação. “Nossa causa é a educação dos jovens do Brasil. Trouxemos o modelo de Pernambuco, onde tudo começou. Lá já são 365 unidades escolares em tempo integral”, contou.

Atuando há 10 anos como professora de língua portuguesa, Marlene das Graças, da EE João Sato, em Araputanga, contou que o modelo de escola integral vem ao encontro do que a comunidade escolar almeja.

“A expectativa é muito grande. Esta semana estamos aqui buscando entender a perspectiva do novo trabalho. Além disso, buscar formas de adequar a proposta dentro da disciplina de língua portuguesa, na qual eu atuo”, disse.