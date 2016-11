Preso preventivamente após ter sido pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio, o advogado Wagner Rogério Neves de Souza, ingressou com reclamação no Supremo Tribunal Federal, por estar recolhido no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC).

O advogado alega que desde o cumprimento do mandado de prisão, foi encaminhado ao Centro de Custódia da Cuiabá, unidade carcerária que “não possui celas individuais, somente coletivas, nas quais não possuem banheiros privativos, portanto, dentro do convívio prisional, em ala coletiva, logo, não existem salas e, por óbvio, existem grades e trancas, local de onde nunca foi transferido”.

Sustenta ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal garante ao advogado o direito de ser recolhido em sala de Estado-Maior ou congênere, que seja condigna ao seu múnus público.

No entanto, em decisão proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, o STF negou o pedido, por entender que o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ao julgar habeas corpus impetrado pelo advogado, consignou que “ele encontra-se domiciliado no Centro de Custódia, onde está recluso em um quarto com capacidade para quatro pessoas, com camas individuais, e atualmente está no mesmo quarto com outros dois presos, sendo este ambiente destinado para pessoas com nível superior”.

Ademais, destacou: “o reclamante pretende que esta Suprema Corte avalie o acerto, ou não, de decisão judicial que reputa a unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial, o que é vedado pela jurisprudência desta Casa”.

O ministro ainda citou: “o recolhimento do profissional da advocacia em cela especial, na unidade penitenciária, “desde que provida de instalações e comodidades condignas, e localizada em área separada dos demais detentos, atende à exigência da lei nº 8.906/94 (art. 7º, V, “in fine”)”.

Entenda – O advogado Wagner seria um dos líderes de uma facção criminosa que atuaria no tráfico de drogas entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tendo um mandado de prisão em aberto no Estado vizinho. O esquema do advogado seria a compra de carros na modalidade Finam que eram trocados por drogas no Paraguai. Todos envolvidos no crime foram identificados por meio de câmeras de segurança próximas ao local do homicídio.