Por volta das 8h da manhã, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura Esporte e Turismo e da Secretaria de Serviços Urbanos, já havia realizado a limpeza, recolhimento de lixo e até lavado a Praça da Mandioca, Orla do Porto e Avenida Mato Grosso (locais onde estão ocorrendo o Carnaval 2017), além de liberar o trânsito em todos os locais.

O secretário-adjunto, Junior Leite, destacou que tão logo os eventos foram encerrados, os agentes dos Serviços Urbanos, já entraram em ação efetuando as varreduras e os recolhimentos dos lixos. Os caminhões pipas também entraram em cena para lavar os locais evitando que os restos de bebidas ocasionassem odor caso houvesse contato com o calor. Após tudo isso, o trânsito foi liberado para que não haja descontentamento da população com o evento.

Ele destacou também, que esses trabalhos serão realizados nos três pontos, durante todos os dias da festa carnavalesca, inclusive na Guia. “Não seria justo com a população manter uma festa bonita durante a noite e deixar que moradores, condutores e transeuntes sofressem os danos do evento que trouxe tanta alegria aos foliões cuiabanos. Por esta razão, nos organizamos para que no máximo até as 8h da manhã tudo já esteja limpo e no seu devido lugar”, frisou.

Além das equipes de limpeza, as Secretarias de Saúde, Mobilidade Urbana, Ordem Pública, dentre outras que estão envolvidas de forma indireta estão trabalhando para que os cinco dias do Carnaval sejam apenas de festas e com toda a segurança possível.