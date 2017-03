“Uma Várzea Grande Melhor para nossa gente”, este é o nome do projeto que será lançado hoje (02.03) pela Prefeitura de Várzea Grande, que tem, como principal objetivo dar “nova cara” a cidade.

O projeto tem a finalidade, conforme a assessoria do município, de colocar em ordem a paisagem urbana de Várzea Grande para atender o interesse público, além de melhorar a qualidade de vida urbana e conforto ambiental.

Segundo o secretário municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, responsável pelo projeto, Breno Gomes, a ação promoverá ainda segurança, fluidez e conforto nos deslocamentos de veículos e pedestres e combate à poluição visual nos bairros.

“O que idealizamos com o projeto é tornar Várzea Grande uma cidade mais atrativa para seus moradores e visitantes e atrair receita, renda e emprego” destaca o secretário.

Ao todo, mais de 100 profissionais estarão envolvidos no projeto. Dentre os serviços que serão realizados nos bairros do município constam: remoção de entulhos, troca de luminárias, poda de árvores, limpeza urbana e de terrenos, varrição de ruas, roçagem e capinagem.

Breno destaca que pretende atender com maior agilidade as demandas da cidade, mantendo os ambientes públicos totalmente limpos. “O trabalho também terá uma equipe de conscientização juntos aos moradores para possíveis denúncias de lotes baldios sujos. Buscamos com o Projeto a preservação da saúde da população e melhor aparência do visual da cidade, ofertando segurança, além de implantar a sinalização nos pontos necessários em cada localidade, como faixa de pedestres, semáforos, que gradativamente vamos implantando e transformando os bairros” explica.

O primeiro bairro a receber o projeto é o Jardim dos Estados, e conforme o gestor, o prazo mínimo é de cinco dias para conclusão dos serviços em toda comunidade. “O Projeto seguirá cronograma de atendimento uma vez por mês em cada comunidade e abrangerá todos os bairros da cidade. O próximo bairro a ser atendido será Água Vermelha” adianta.

O secretário pede a conscientização da população para não jogar resíduos sólidos nas ruas ou terrenos baldios e manter a cidade limpa.

“Diariamente estamos dialogando com as lideranças de bairros sobre o serviço de rotina, mas pedimos que todos possam também colaborar, no sentido de evitar jogar lixo em terrenos e áreas públicas, bem como, colocar o lixo doméstico apenas nos horários de recolhimento, uma vez que temos um serviço regular que atende todos os bairros com a coleta de lixo” diz.

De acordo com Breno, outras Secretarias também darão suporte ao projeto, como é o caso da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo que fará uma operação tapa-buracos nos bairros do município atendidos pelo projeto.