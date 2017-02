A Prefeitura de Várzea Grande pode ajudar financeiramente na construção do novo Complexo Judiciário do município, que está previsto para ser instalado na região conhecida como Chapéu do Sol.

Nessa quinta-feira (16.02), a prefeita Lucimar Campos (DEM) recebeu oito juízes da Comarca local, liderados pelo Diretor do Fórum de Várzea Grande, Jones Gattass, aonde ficou definido que a gestora irá agendar uma audiência com a Mesa Diretora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, presidida pelo desembargador Rui Ramos, para tentar retirar o projeto que já existe há seis anos e já chegou de ter sua licitação autorizada.

“Estamos dispostos a investir recursos municipais na obra para que possamos no futuro, receber a atual estrutura do Fórum de Várzea Grande e anexá-la a administração municipal, o que irá economizar com o fim de aluguéis dos órgãos que estão descentralizados do Paço Couto Magalhães que reúne toda a estrutura pública municipal”, frisou a prefeita.

Para o diretor do Fórum, o juiz Jones Gattass, a atual estrutura que data de 1984, já não comporta mais ampliações, portanto, apenas uma nova estrutura atenderia não apenas a Justiça, mas principalmente a população.

O magistrado disse que a viabilidade para a construção da nova sede passa pela Administração Pública Municipal. “A intermediação tanto da prefeita como do secretário de Assuntos Estratégicos, Jayme Campos, junto ao Poder Judiciário contribui para o sucesso do pleito. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rui Ramos tem a sensibilidade da necessidade de executar esse projeto. A nossa Comarca já é obsoleta pelo crescimento das demandas do Poder Judiciário junto a população”, disse o Gattass.

Ele ponderou ainda que a situação chegou ao ponto de levar Varas Judiciais de Várzea Grande para o Fórum de Cuiabá, por falta de estrutura e condições de trabalho.

“Saímos desta reunião com a convicção de que o novo Complexo Judiciário em breve será uma realidade e deixará tácito que os Poderes Públicos quando se unem constroem soluções que interessarão a população”, disse o magistrado.

A área de acomodação do Complexo tem 3,8 hectares e deve também abrigar o Ministério Público Estadual, a Ordem dos Advogados do Brasil OAB/MT, Defensoria Pública, o Complexo do Parque Tecnológico entre outros órgãos, se tornando em uma Praça de 3 Poderes. O empresário Juarez Ductievicz, proprietário de áreas da região do Chapéu do Sol, reafirmou sua disposição em manter a doação para a Prefeitura de Várzea Grande, na pessoa da prefeita Lucimar Sacre de Campos, para que então a Municipalidade possa doar a mesma para o Tribunal de Justiça realizar a obra de edificação do Complexo Judiciário. “Somos parceiros e já cedemos áreas para outros órgãos públicos tudo para promover o ordenamento do Poder Público local”.

A prefeita Lucimar Campos sinalizou que existe determinação por parte do Poder Público e dos demais entes como a Câmara Municipal e entidade sociais no sentido de possibilitar que essas obras saiam do papel.

“O Poder Público Municipal é parceiro de toda e qualquer decisão voltada para melhorar a situação de Várzea Grande e sua gente, pois Justiça também é uma política social, pois ela garante à população acesso as demandas que ele entende como sendo seu direito”, disse a prefeita.

Na região do Chapéu do Sol o Governo do Estado executará uma obra de uma ponte no Rio Cuiabá para integrar a região com o Santa Rosa facilitando o acesso entre as duas principais cidades de Mato Grosso e assegurando um melhor acesso entre todas as estruturas do Poder Judiciário.